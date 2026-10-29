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        Acıpayam Kanyonunda dev Türk bayrağı dalgalandırıldı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi, Acıpayam Kanyonunda düzenlediği dört günlük "Yaz Dağ Arama Kurtarma Eğitimi" uygulama safhasını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıldönümüne özel bir etkinlikle taçlandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Acıpayam Kanyonunda dev Türk bayrağı dalgalandırıldı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi, Acıpayam Kanyonunda düzenlediği dört günlük "Yaz Dağ Arama Kurtarma Eğitimi" uygulama safhasını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıldönümüne özel bir etkinlikle taçlandırdı.

        Zorlu kanyon ve arazi şartlarında gerçekleştirilen tatbikat boyunca ekipler; istasyonların kurulması, iniş ve tırmanış eğitimi, uçurum ve yarlardan yaralı tahliye etme metodları, havai hatların kurulması ve havai hattan yaralı tahliye etme metodları, yaşam hatlarının kurulması ve yaşam hatlarından güvenli bir şekilde ilerleme eğitimlerinin uygulamalarını yaptı. Ekiplerin teknik müdahale becerilerini, arazi koordinasyonunu ve uygulama kabiliyetini artırmayı hedefleyen dört günlük yoğun eğitimin ardından planlanan özel gösteriye geçildi.

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        DEBAK ekibi Acıpayam Kanyonunda dev Türk bayrağı dalgalandırdı

        Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 15 kişilik DEBAK ekibi, Acıpayam Kanyonu'nun sarp kayalıklarında 75 metre yükseklikte ve 80 metre uzunluğunda havai hat sistemi kurarak kullandıkları özel tekniklerle, dev Türk Bayrağı açtı. 75 metre yükseklikten iniş gerçekleştiren arama kurtarma ekibi, ayyıldızlı al bayrağı kanyonun zirvesinde dalgalandırarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının bağımsızlık, cesaret ve mücadele ruhunu, zorlu doğa şartlarında gururla yaşattı.

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