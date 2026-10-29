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        Denizli'de Cumhuriyetin 103. yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı

        Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Denizli'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve konserler bayram coşkusunu yaşattı.Denizli'de Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, yağış ihtimali nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Denizli'de Cumhuriyetin 103. yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı

        Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Denizli'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve konserler bayram coşkusunu yaşattı.Denizli'de Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, yağış ihtimali nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç, Pamukkale Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Öğrencilerin gösterileri ilgi gördü

        Kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Halk oyunları gösterileri, öğrencilerin okuduğu şiirler, konserler ve çeşitli sahne gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi vurgulandı. Etkinliklerde öğrencilerin performansları ilgi görürken, katılımcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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