Çivril'de 44 yıllık okulda güçlendirme çalışmaları başladı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 1982 yılında eğitim öğretime açılan Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda yenileme ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık iki hafta önce başlayan çalışmalar Temmuz ayına kadar tamamlanacak.
Denizli’nin Çivril ilçesinde 1982 yılında eğitim öğretime açılan Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nda yenileme ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık iki hafta önce başlayan çalışmalar Temmuz ayına kadar tamamlanacak.
Çıtak Mahallesi’nin önemli eğitim kurumları arasında yer alan okul, geniş fiziki imkânları ve farklı alanlarıyla bölgedeki çok sayıda öğrenciye hizmet veriyor. Toplam 24 dersliğin bulunduğu okulda konferans salonu, yemekhane, iş eğitimi salonu, kantin ve spor odası da yer alıyor. Uzun yıllardır bölgenin eğitim hayatına katkı sağlayan okulda yürütülen çalışmalarla bina daha sağlam ve yenilenmiş bir yapıya kavuşturulacak.
Eğitim geçici olarak başka okulda sürüyor
Güçlendirme çalışmaları nedeniyle öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerini geçici olarak TOKİ Altınova Anadolu Lisesi’nde sürdürüyor. Okulda toplam 205 öğrenci eğitim görüyor. Okul Müdürü Serkan Erday, çalışmaların Temmuz ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Yenileme sürecinin bitmesiyle öğrencilerin 20272028 eğitim öğretim yılında kendi okullarında yeniden ders başı yapacak.
Yürütülen güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu’nun, yenilenen binasında önümüzdeki yıllarda da bölge çocuklarının eğitimine katkı sunmaya devam etmesi amaçlanıyor.
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