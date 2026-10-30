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        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda başkan dahil, 17 şüpheli adliyede

        DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda başkan dahil, 17 şüpheli adliyede

        DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 27 Ekim'de Merkezefendi Belediyesi'ne 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyon kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. Merkezefendi Belediye binası ile Başkan Doğan'ın evinde ve diğer gözaltına alınan kişilerin evlerinde aramalar yapıldı, delillere el konuldu.

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        Gözaltına alınan 27 kişi ayrı ayrı gruplar halinde sağlık raporları alındıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi 7 kişi, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcısı ve belediye müdürlerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi önceki gün adliyeye sevk edildi. Başkan Yardımcısı ve belediyede müdür olarak görevli 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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