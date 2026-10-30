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        Servergazi Devlet Hastanesinde ilk kez yan dal uzmanları göreve başladı

        Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı genişlemeye devam ediyor. Hastaneye atanan Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik ve Romatoloji Uz. Dr. Murat Yeniçeri hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Servergazi Devlet Hastanesinde ilk kez yan dal uzmanları göreve başladı

        Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı genişlemeye devam ediyor. Hastaneye atanan Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik ve Romatoloji Uz. Dr. Murat Yeniçeri hasta kabulüne başladı.

        Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini arttırmak için önemli bir adım atıldı. Hastane bünyesinde ilk kez Romatoloji ile birlikte Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uzmanı göreve başladı. Yeni uzman hekimlerin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte bu branşlarda tanı, tedavi ve takip hizmetleri sunulabilecek. Servergazi Devlet Hastanesi’ne atanan Romatoloji Uz. Dr. Murat Yeniçeri, Romatoloji ile ilgili bilgi verdi.

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        Poliklinikte eklem, kas, kemik ve bağ dokusunu etkileyen romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve takibini yapacaklarını söyleyen Yeniçeri, "Romatoloji polikliniğinde başta romatoid artrit (iltihaplı romatizma), ankilozan spondilit, sedef romatizması, sistemik lupus eritematozus, behçet hastalığı, nedeni açıklanamayan eklem şişliği, iltihaplı eklem ağrısı ve uzun süren sabah tutukluğu, tekrarlayan ağız yaralarıyla birlikte eklem veya diğer sistemik keşifleri olan hastalıklar olmak üzere kas iskelet sistemini ve bağ dokusunu etkileyen pek çok hastalık değerlendirilecek. Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve özellikle sabah saatlerinde belirginleşen tutukluk gibi şikâyetler romatizmal hastalıkların belirtisi olabilir. Bazı romatizmalı hastalıklar eklemlerin yanı sıra cilt, böbrek, akciğer ve diğer organları da etkileyebilir. Bu nedenle belirtilerin erken dönemde değerlendirilmesi, doğru tanının konulması ve hastalığa uygun tedavinin planlanması büyük önem taşımaktadır. Amacımız, hastalarımızın şikâyetlerini kontrol altına almak, hastalıkların ilerlemesini önlemeye yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini artırmaktır" ifadelerini kullandı.

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        Servergazi Devlet Hastanesi’nde Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başlayan Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik de vücutta salgılanan hormonlar, iç salgı bezleri, metabolizma hastalıklarının tanı ve tedavileriyle Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları branşının ilgilendiğini söyledi. Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik, "Diyabet, tiroid ve paratiroid hastalıkları, obezite, hipofiz hastalıkları, adrenal ve gonad hastalıkları, osteoporoz hastalıkları endokrinolojinin alanına girmektedir. Açıklanamayan kilo değişiklikleri, aşırı susama ve sık idrara çıkma, çarpıntı, halsizlik, terleme, adet düzensizlikleri ve tiroit bezinde büyüme gibi belirtiler hormonal bir hastalığın işareti olabilir. Bu şikâyetlerin doğru değerlendirilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ve kişiye özel tedavi planının oluşturulması gerekir. Erken tanı ve düzenli takip sayesinde birçok hormonal hastalığın kontrol altına alınması ve muhtemel komplikasyonların önlenmesi mümkün olabilmektedir" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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