Açık kalp ameliyatı önerilen hasta kapalı işlemle yeni aort kapağına kavuştu Aydın'dan Denizli'ye tedavi için gelen 75 yaşındaki hasta TAVI yöntemiyle sağlığına kavuştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet G.’nin ciddi aort kapak darlığı, Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde uygulanan TAVI yöntemiyle tedavi edildi. Başka bir sağlık merkezinde açık kalp ameliyatı önerilen hasta, Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam tarafından yapılan tetkiklerin ardından, kasık damarlarından girilerek gerçekleştirilen kapalı işlemle yeni aort kapağına kavuştu. Göğüs kafesi açılmadan ve genel anestezi gerektirmeden yapılan işlemin ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet G., göğüs ağrısı ve ani bayılma şikâyetleri üzerine başvurduğu sağlık kuruluşunda ciddi aort kapak darlığı tanısı aldı. İlk başvurduğu sağlık merkezindeki değerlendirmelerde hastaya açık kalp ameliyatı ve kapak değişimi önerildi. Açık kalp ameliyatı olmak istemeyen hasta Mehmet G., Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam’a danıştı. Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde yapılan detaylı incelemeler doğrultusunda hastanın cerrahiye alternatif olarak uygulanan TAVI yöntemiyle tedavi edilebileceği değerlendirildi.

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Hasta Mehmet G.’nin ekokardiyografi, koroner anjiyografi ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri yeniden yapıldı. Tetkiklerin ardından TAVI işlemine uygun olduğu belirlenen Mehmet G.’nin aort kapağı, kasık damarlarından girilerek gerçekleştirilen kapalı yöntemle değiştirildi.

TAVI yöntemi nasıl uygulanıyor

TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu), ciddi aort kapak darlığı bulunan hastalarda açık kalp ameliyatına alternatif olarak uygulanan, kapalı bir kapak değiştirme yöntemidir. İşlem sırasında kasık bölgesindeki damar yoluyla kalbe ulaşılarak yeni aort kapağı, mevcut kapağın içerisine yerleştiriliyor. Göğüs kafesinin açılmasına ve büyük cerrahi kesilere ihtiyaç duyulmayan işlem, uygun hastalarda hafif sedasyon altında, genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirilebiliyor. Böylece hastaların iyileşme ve hastanede kalış sürecinin daha konforlu olması hedefleniyor.

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"Açık kalp ameliyatına alternatif olarak TAVI yöntemini tercih ettik"

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, hastanın tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Mehmet G.’nin dış merkezde ciddi aort kapak darlığı tanısı aldığını ve kendisine açık kalp ameliyatı önerildiğini belirtti. Hastanın 75 yaşında olması nedeniyle alternatif tedavi seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, "Hastamız, bayılma şikâyetiyle dış merkezde bir hastaneye başvurmuş. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi aort kapak darlığı tespit edilmiş. Hastaya, mevcut durumu nedeniyle açık kalp ameliyatı ve aort kapak değişimi önerilmiş. Ancak hastamızın 75 yaşında olması nedeniyle cerrahiye alternatif olarak kapalı yöntemle aort kapak değişimi yapılabileceğini değerlendirdik" dedi.

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Merkezlerinde hastanın tüm tetkiklerini yeniden gerçekleştirdiklerini aktaran Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çam, ekokardiyografi ve tomografi keşiflerini birlikte değerlendirerek TAVI kararı aldıklarını söyledi. Dr. Çam, "Yapılan tomografide aort kapağında çok ciddi bir darlık olduğunu gördük. Ekokardiyografi ve tomografi keşifleri ile birlikte değerlendirdiğimizde hastanın TAVI işlemi için uygun olduğuna karar verdik. Bu doğrultuda hastamıza kapalı yöntemle aort kapak değişimini önerdik. Hastamız da önerimizi kabul etti ve işlemi gerçekleştirmek üzere anjiyografi laboratuvarına aldık" ifadelerini kullandı.

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"Uygun hastalarda öncelikli tedavi seçeneklerinden biri"

TAVI yönteminin son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de yaygınlaştığını belirten Dr. Çam, özellikle ileri yaştaki ciddi aort kapak darlığı hastalarında bu yöntemin önemli bir tedavi seçeneği olduğunu vurguladı.

Dr. Çam, "TAVI yöntemi, son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de giderek yaygınlaşan bir tedavi yöntemi. Özellikle 75 yaş ve üzerindeki ciddi aort kapak darlığı bulunan hastalarda, uygun hastalar için kılavuzlarda öncelikli tedavi seçeneklerinden biri olarak yer alıyor. TAVI için uygun olmayan hastalarda ise cerrahi kapak değişimi değerlendiriliyor" diye konuştu.

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Göğüs kafesi açılmadan kapak değiştiriliyor

İşlemin uygulanışını da anlatan Dr. Çam, TAVI sırasında kasık damarlarından ilerletilen kateter aracılığıyla kalbe ulaşıldığını ve yeni kapağın mevcut kapağın içerisine yerleştirildiğini belirtti. Çam, "TAVI dediğimiz yöntem, transkateter aort kapak implantasyonudur. Hastanın kasık bölgesindeki damarlarından girerek kateter aracılığıyla yeni aort kapağını kalbe doğru ilerletiyoruz. Gerekli görüntüleme ve ölçümleri yaptıktan sonra yeni kapağı mevcut aort kapağının içerisine yerleştiriyoruz. İşlem genellikle genel anestezi gerektirmeden, hastayı tamamen uyutmadan, hafif sedasyon altında gerçekleştirilebiliyor. İşlem sonrasında damar giriş yerleri kapatılıyor ve hasta yatağına alınıyor" ifadelerini kullandı.

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TAVI’nin açık kalp cerrahisine kıyasla hastalara önemli konfor avantajları sunduğunu dile getiren Çam, "Göğüs kafesinin açılması veya vücudun herhangi bir bölgesinde büyük bir cerrahi kesi yapılması söz konusu olmuyor. Meme altından ya da göğüs bölgesinden herhangi bir kesi yapılmadan, yalnızca damar içerisinden ilerlenerek aort kapağına ulaşılıyor ve yeni kapak yerleştiriliyor. Bu açıdan hasta için oldukça konforlu bir yöntem" şeklinde konuştu.

"Hastalar ekseriyanı ertesi gün taburcu olabiliyor"

Son yıllarda TAVI teknolojisinde önemli gelişmeler yaşandığını ve farklı özelliklere sahip çok sayıda kapak seçeneğinin bulunduğunu belirten Dr. Çam, uygun hastalarda iyileşme sürecinin de hızlı ilerlediğine dikkat çekti. Çam, "Özellikle son 10 yılda teknolojik açıdan önemli gelişmeler kaydedildi. Günümüzde farklı özelliklere sahip çok sayıda kapak seçeneği bulunuyor. Uygun hastalarda iyileşme süreci oldukça hızlı ilerliyor ve hasta ekseriyetle ertesi gün taburcu edilebilecek duruma geliyor" dedi.

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"TAVI yöntemini uygulayan nadir hastanelerden birisiyiz"

TAVI işleminin Türkiye’de ağırlıklı olarak üniversite hastanelerinde gerçekleştirildiğini belirten Çam, Denizli Özel Egekent Hastanesi olarak özel hastaneler arasında bu uygulamayı gerçekleştiren ilk merkezlerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Hastanın işlem sonrasında ilaç tedavisinin de klinik durumuna göre planlandığını aktaran Çam, "İşlem sonrasında hastamızın ilaç tedavisini mümkün olduğunca sade tutmayı hedefliyoruz. Hastamızın klinik durumuna ve diğer tıbbi ihtiyaçlarına göre tedavisi planlanıyor. Bu hastamızda ise işlem sonrasında yalnızca aspirin tedavisiyle taburculuk planladık" ifadelerini kullandı.

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"Hastalar TAVI seçeneğini de araştırmalı"

Ciddi aort kapak darlığı tanısı alan hastaların TAVI yöntemi hakkında bilgi sahibi olmalarının önemine dikkat çeken Dr. Fatih Çam, açık kalp cerrahisine alternatif olabilen bu yöntemin uygun hastalarda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çam, "Bu tür hastaların TAVI yönteminden haberdar olması çok önemli. Çünkü aort kapak değişiminde açık kalp cerrahisine alternatif olarak uygulanabilen bu yöntem, uygun hastalar için önemli avantajlar sunuyor. Hastalarımıza önerimiz, ciddi aort kapak darlığı tanısı aldıklarında yalnızca açık kalp ameliyatı seçeneğine odaklanmamaları; TAVI yönteminin kendileri için uygun olup olmadığını da araştırmaları ve bu konuda deneyimli merkezlerden görüş almalarıdır" diye konuştu.