Taşevli; "DTO'nun yeni hedefi Gıda İhtisas Sanayi Sitesi kurmak"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkan Vekili Ali Taşevli, tarımda teknoloji kullanımının ve sektörler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek "DTO olarak hedefimiz, Denizli’de üretilen değerin yine Denizli’de büyümesi ve buradan dünyaya ulaşmasıdır" dedi.

İklim krizi, nüfus artışı, azalan su kaynakları ve ekilebilir arazi kayıplarının tarımda teknolojik dönüşümü gerekli kıldığını vurgulayan DTO Başkan Vekili Taşevli, modern tarım makinelerinin üreticilere maliyet, zaman ve kaynak kullanımı açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti. Taşevli, "Tarım makineleri artık yalnızca toprağı işleyen araçlar değildir. Üreticinin maliyetini azaltan, zaman kazandıran, suyu ve enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlayan teknolojik çözümlerdir. Güçlü bir tarım istiyorsak çiftçimizi modern teknolojiyle, sanayimizi de tarımsal üretimle buluşturmalıyız. Çiftçimizin ürününü daha yüksek değerle satabilmesi, sanayicimizin daha rekabetçi üretim yapabilmesi ve işletmelerimizin yeni pazarlara ulaşabilmesi için birlikte çalışmalıyız" dedi.

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"DTO’nun yeni hedefi Gıda İhtisas Sanayi Sitesi kurmak"

Denizli Ticaret Odası’nın üyelerini yeni teknolojiler ve ticari fırsatlarla buluşturmak için yürüttüğü çalışmalara da değinen Taşevli, son üç yılda 2 bini aşkın iş insanının ulusal ve uluslararası fuarlara katılımına katkı sağladıklarını belirtti. Her yıl onlarca fuar organizasyonuyla üyelerinin yeni pazarlara ulaşmasını desteklediklerini de ifade eden Taşevli, törene katılanlara Gıda İhtisas Sanayi Sitesi Projesi hakkında da bilgi verdi. Taşevli, "Bin 200 dönümlük geniş bir alanda Geri Dönüşüm Sanayi Sitesi ile beraber kurmayı hedeflediğimiz Gıda İhtisas Sanayi Sitesi Projemizle tarımsal ürünlerimizin şehrimizde işlenmesini, katma değerinin artırılmasını ve daha geniş pazarlara ulaşmasını amaçlıyoruz. Bizim asıl hedefimiz, Denizli’de üretilen değerin yine Denizli’de büyümesi ve buradan dünyaya ulaşmasıdır. Bunun için üreticimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket etmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.