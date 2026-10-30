Denizli'de gençlik için dev iş birliği: "Bir Bilen ile Bilge Nesil" projesi başlıyor

Denizli genelindeki gençlerin okuma kültürünü geliştirmek, analiz yeteneklerini artırmak ve yazı dilini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek olan "Bir Bilen ile Bilge Nesil" kitap okuma ve kompozisyon yarışması için resmi iş birliği protokolü imzalandı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen imza törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, EğitimBirSen Denizli 1 Nolu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş ve Genç MemurSen Denizli İl Başkanı Adem Kayar katıldı. Protokol kapsamında yürütülecek olan yarışma, öğrencilere sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı değil, aynı zamanda okuduklarını bir rehber öğretmen eşliğinde analiz ederek kompozisyona dökebilme becerisi kazandırmayı hedefliyor. Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) Denizli 1 Nolu Şubesi ve Genç MemurSen’in organizasyon desteği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise koordinasyonuyla yürütülecek proje, Denizli genelindeki liselerde geniş bir kütüphane ve mentorluk ağı oluşturacak.

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İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, projenin öğrencilerin entelektüel birikimine büyük katkı sunacağını belirterek, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle donanmış, okuyan ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Bu anlamlı iş birliğinin Denizli’deki eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EğitimBirSen Denizli 1 Nolu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş ise sendika olarak eğitime ve gençliğe yapılan her yatırımı çok önemsediklerini ifade ederek, "‘Bir Bilen ile Bilge Nesil’ projesi, sadece bir yarışma değil; öğretmen ile öğrenciyi fikir işçiliğinde buluşturan köklü bir nesil hareketidir" açıklamasında bulundu.

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Genç MemurSen Denizli İl Başkanı Adem Kayar da projenin sahada aktif bir şekilde uygulanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Denizli gençliği, kendilerine rehberlik eden hocalarıyla birlikte bu yıl da medeniyetimizin öncü eserleriyle buluşacak. Geleceğin bilge neslini inşa etmek için heyecanla yola çıkıyoruz" diye konuştu.

İmza töreni, tarafların hayırlı olsun temennileri ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Yarışmanın başvuru detayları, takvimi ve belirlenen kitap listesi önümüzdeki günlerde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sendika kanalları üzerinden okullara duyurulacak.