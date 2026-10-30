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        Denizli'nin titanyum yatırımına yüksek ilgi: Yatırımcı ön talep başvuruları hızla artıyor

        Denizli Sanayi Odası (DSO) öncülüğünde, TEI iş birliğiyle hayata geçirilmesi hedeflenen 280 milyon dolarlık stratejik titanyum yatırımına yönelik yatırımcı ön talep başvuruları hızla artıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün koordinasyonunda ilerleyen proje, Denizli'nin savunma, havacılık ve ileri teknoloji sanayisindeki üretim kapasitesini güçlendirerek yüksek katma değerli üretimde stratejik bir merkez haline gelmesini amaçlıyor. İlk etapta 100 milyon dolarlık sermaye oluşturulması hedeflenen yatırım için ön talep başvuruları 6 Kasım 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Denizli'nin titanyum yatırımına yüksek ilgi: Yatırımcı ön talep başvuruları hızla artıyor

        Denizli Sanayi Odası (DSO) öncülüğünde, TEI iş birliğiyle hayata geçirilmesi hedeflenen 280 milyon dolarlık stratejik titanyum yatırımına yönelik yatırımcı ön talep başvuruları hızla artıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün koordinasyonunda ilerleyen proje, Denizli'nin savunma, havacılık ve ileri teknoloji sanayisindeki üretim kapasitesini güçlendirerek yüksek katma değerli üretimde stratejik bir merkez haline gelmesini amaçlıyor. İlk etapta 100 milyon dolarlık sermaye oluşturulması hedeflenen yatırım için ön talep başvuruları 6 Kasım 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

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        Denizli Sanayi Odası öncülüğünde yaklaşık bir yıldır teknik ve finansal hazırlıkları sürdürülen titanyum yatırımında, sanayici ve yatırımcıların ilgisi giderek artıyor. Havacılık ve savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu titanyum alaşımları ile yüksek nitelikli yarı mamullerin yerli üretimini amaçlayan proje, Denizli'nin yüksek katma değerli üretime geçişinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in katılımıyla 300'ü aşkın sanayici ve iş insanının yer aldığı Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı'nın ardından başlatılan ön talep sürecine ilgi giderek artıyor. Başvurular, Denizli iş dünyasının bu stratejik yatırımda yer alma isteğini ve projenin sermaye potansiyelini ortaya koyacak.

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        Bu aşamada iletilecek ön talepler, yatırımın ölçeğinin ve sonraki adımlarının değerlendirilmesine katkı sağlayacak. Yatırımda yer almayı değerlendiren sanayici ve yatırımcıların başvurularını son günü beklemeden iletmeleri, sürecin sağlıklı biçimde ilerlemesi açısından önem taşıyor.TEI iş birliğiyle hayata geçirilmesi hedeflenen stratejik titanyum yatırımı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün koordinasyonu, yönlendirmeleri ve yakın takibiyle ilerliyor. 18 Eylül 2026 tarihinde Denizli'de gerçekleştirilen Savunma Sanayii İl Buluşması'nda projeye dikkat çeken Görgün, savunma ve havacılık sanayiinin ihtiyaç duyduğu kritik malzemelerin yerli üretiminin stratejik önemini vurguladı.

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        Denizli Sanayi Odası ve TEI iş birliğinde yürütülen hazırlıklar kapsamında, yatırımın üretim altyapısı, teknik gereklilikleri ve maliyetleri değerlendirildi. KPMG temsilcilerinin katkılarıyla şirket yapılanması, ortaklık modeli ve sermaye yapısına ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

        Toplam 280 milyon dolarlık yatırımda ilk aşamada 100 milyon dolar sermaye oluşturulması hedeflenirken, yatırımcılar için öngörülen asgari katılım tutarı 1 milyon dolar olarak belirlendi. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, projenin geleceğinin sanayicilerin ortak iradesiyle şekilleneceğini vurgulamıştı.

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        Kasapoğlu, "Biz Denizli Sanayi Odası olarak bu yatırımın önünü açmak, gerekli araştırmaları yapmak ve sanayicilerimizin önüne değerlendirilebilir bir proje koymak için çalıştık. Ancak bir şehrin sanayi geleceğini tek başına bir kurumun belirlemesi mümkün değil. Bundan sonraki kararı Denizli'nin reel sektörü, sanayicileri ve sermaye sahipleri verecek." ifadelerini kullanmıştı.

        Denizli Sanayi Odası, yatırımda yer almayı değerlendiren sanayici ve yatırımcıların ön talep formlarını 6 Kasım 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya ulaştırmaları gerektiğini duyurdu.

        Yatırımcı ilgisinin ve potansiyel sermaye katılımının belirlenmesini amaçlayan ön talep başvuruları, kesin yatırım veya pay taahhüdü anlamına gelmiyor. Nihai yatırım tutarları, ödeme koşulları ve ortaklık payları şirketin kuruluş sürecinde netleşecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından ortaya çıkan sermaye potansiyeli değerlendirilerek yatırımın sonraki aşamalarına ilişkin yol haritası belirlenecek.

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        Denizli Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen titanyum yatırımının, Türkiye'nin stratejik malzemelerde yerli üretim kapasitesini artırması ve Denizli'yi havacılık ve savunma sanayiinin önemli üretim merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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