Çivril'de dolandırıcılık olayları yüzde 50 azaldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yürütülen bilgilendirme ve önleme çalışmaları sonucunda, jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşandığı bildirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve de suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çivril İlçe Jandarma Komutanı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mahalle mahalle vatandaşlarla bir araya gelinerek dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirme yapılıyor. Özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyaran ekipler, tanınmayan kişilerden gelen aramalara, şüpheli mesajlara ve internet bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini anlatıyor. Banka hesap bilgileri, şifreler ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda da uyarılarda bulunuluyor.

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Çivril'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında azalma yaşandığı bildirildi. Genel asayiş olaylarında da önceki yılın aynı dönemine göre gerileme görüldü.