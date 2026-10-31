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        Tutuklanan Başkan Doğan'dan mesaj

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine yönelik düzenlenen imar usulsüzlüğü operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 05:08 Güncelleme:
        Tutuklanan Başkan Doğan'dan mesaj

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine yönelik düzenlenen imar usulsüzlüğü operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

        Denizli’de Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5’i tutuklandı, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27 şüphenin gözaltına alındığı operasyon kapsamında önceki gün de 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Saatker süren ifade sürecinin ardından hakkında tutuklama kararı verilen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, alkışlarla cezaevine uğurlandı. Başkan Doğan, tutuklanmasının ardından şahsi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, mesajında; "Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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