Amed Sportif Faaliyetler, Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Berk Kızıldemir'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanat mevkisinde görev alan 20 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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