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        Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenman salonda ısınma hareketleriyle başladı. İdman, sahada atletik koşu çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

        Diyarbakır ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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