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        Amed Sportif Faaliyetler, Çekdar Orhan ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Çekdar Orhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Çekdar Orhan ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Çekdar Orhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Çekdar Orhan'ın takımın önemli bir parçası olduğu, sahadaki mücadelesi ve kulübe olan aidiyetiyle katkı sağladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Çekdar'a Amedspor'a verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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