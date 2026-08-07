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        Amed Sportif Faaliyetler Engelsiz Basketbol Takımı'nda 4 transfer

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler Engelsiz Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler Engelsiz Basketbol Takımı'nda 4 transfer

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler Engelsiz Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'tan Bulut Atabey, Fenerbahçe'den Ümit Bebe ve Mohammed Hasan Sayari ile Karabükspor'dan Mevlüt Erdenci kadroya dahil edildi.

        Açıklamada, yeni transferlerin 2026-2027 sezonunda takımın kadrosunda yer alacağı belirtilerek, "Bulut Atabey, Ümit Bebe, Mevlüt Erdenci ve Mohammed Hasan Sayari'ye kulübümüze hoş geldiniz diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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