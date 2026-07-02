Amed Sportif Faaliyetler futbolcularına performans testi uygulandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolculara performans testleri uygulandı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çeşitli testlerden geçirildiği bildirildi. Futbolculara vücut kompozisyon analizi, izokinetik kuvvet testi, anaerobik güç testi, giyilebilir metabolik sistem ile dayanıklılık ve dikey sıçrama testlerinin uygulandığı aktarıldı. Testlerden elde edilen veriler doğrultusunda futbolcuların fiziksel durumlarının detaylı şekilde analiz edildiği, takımın 2026-2027 sezonu hazırlık programının bilimsel veriler ışığında sürdürüldüğü kaydedildi.

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