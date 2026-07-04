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        Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Mustafa Burak Bozan'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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