Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Mustafa Burak Bozan'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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