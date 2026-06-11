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        Amed Sportif Faaliyetler, sportif direktör Serkan Reçber ile yollar ayrıldı

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde sportif direktörü Serkan Reçber ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, sportif direktör Serkan Reçber ile yollar ayrıldı

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde sportif direktörü Serkan Reçber ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Serkan Reçber ile kendisinin talebi doğrultusunda karşılıklı mutabakat sonucunda yollarını ayırmıştır. Reçber'e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Reçber ise Amed Sportif Faaliyetler camiasında sportif direktör olarak üstlendiği görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden affını isteme zarureti doğduğunu belirtti. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

        "Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum."

        Reçber, 3 Haziran'da göreve getirilmişti.

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