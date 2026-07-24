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        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde kamp çalışmalarına devam eden yeşil-kırmızılı ekip, güne salonda kuvvet ve aktivasyon çalışmasıyla başladı.

        Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında ise futbolcular pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.

        Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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