Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde kamp çalışmalarına devam eden yeşil-kırmızılı ekip, güne salonda kuvvet ve aktivasyon çalışmasıyla başladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında ise futbolcular pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
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