Amed Sportif Faaliyetler'de kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı
Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.
Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Teşekkürler kaptan." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.