Amed Sportif Faaliyetler'den transfer politikasına ilişkin açıklama:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek, kulübü ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacaklarını belirtti.





Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yönetim kurulu, teknik ekip ve transfer komitesiyle birlikte kulübün Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı olması ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturulması için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.



Transfer çalışmalarının önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da transfer komitesi tarafından titizlikle yürütüldüğüne değinen Şimşek, "Görüşülen her futbolcunun sportif başarısı, karakteri, maliyeti ve kulübümüzün geleceğine sağlayacağı katkı tüm yönleriyle değerlendirilmekte, ortak mutabakatla karar verilmektedir. Kulübümüz, 30 yaş üstü yabancı futbolcularla transfer görüşmesi yapmama yönünde bir politika benimsemiştir. Hedefimiz, hem bugünü hem de yarını düşünen, sürdürülebilir bir kadro yapılanması oluşturmaktır." görüşlerini paylaştı.





Transfer limitleri doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:





"Transfer limitleri doğrultusunda hareket etmek ve kulübümüzün mali yapısını korumak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Amedspor'u ekonomik olarak zora sokacak hiçbir adım atmayacağız. Yapacağımız her transfer kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak bir anlayışla gerçekleştirilecektir. Görüşmelerle ilgili yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarına itibar edilmesini önemle rica ediyoruz. Süper Lig'de mücadele edecek yeni bir takım inşa ediyoruz. Bu süreç sabır, planlama ve büyük bir emek gerektirmektedir. Taraftarlarımızın desteği ve güveniyle Amedspor'a yakışan, mücadeleci ve başarıya inanmış bir kadro oluşturacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

