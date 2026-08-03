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        Atık perde kumaşları yapay zeka destekli tasarımlarla çeşitli ürünlere dönüştürülüyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da atık perde kumaşları yapay zeka destekli tasarımlarla çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Atık perde kumaşları yapay zeka destekli tasarımlarla çeşitli ürünlere dönüştürülüyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da atık perde kumaşları yapay zeka destekli tasarımlarla çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki dikiş ve nakış kursunda, perde satışı yapan işletmelerin teşhir amacıyla kullandığı kumaşlar yeniden değerlendiriliyor.

        Kursiyerler, Dijital Eğitim, Tasarım ve Üretim Atölyesi'nde yapay zeka destekli tasarımlarla atık kumaşlardan mutfak önlüğü, çanta, seccade, çeşitli kılıflar, örtüler ve dekoratif ürünler hazırlıyor.

        - "Önceliğimiz atık kumaşları değerlendirmek"

        Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici Asuman Azizoğlu, AA muhabirine, kurs kapsamında katılımcılara dikiş ve nakış eğitiminin yanı sıra geri dönüşüm bilinci de kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        Atık kumaşları farklı ürünlere dönüştürdüklerini belirten Azizoğlu, eski nakışları da yeniden değerlendirerek kullanıma kazandırdıklarını anlattı.

        Perde satışı yapan esnafın desteğiyle temin edilen teşhirde kullanılan kumaşları geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade eden Azizoğlu, "Esnafa desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize ulaştırılan perde kumaşlarını çanta, mutfak önlüğü, piknik seti gibi çeşitli ürünlere dönüştürüyoruz. Önceliğimiz atık kumaşları değerlendirmek. Küçük bir kumaş parçası bile farklı bir ürüne dönüşebiliyor. Esnafımızdan isteğimiz kullanmadıkları kumaşları çöpe atmak yerine bize ulaştırmaları. Böylece bu malzemeleri yeniden değerlendirerek üretime kazandırabiliyoruz." dedi.

        - "Beğendiğim modelleri uygun maliyetle hazırlayabiliyorum"

        Kursiyer Zülfiye Ülker de kurs sayesinde dikiş becerisini geliştirdiğini ve geri dönüşüm malzemelerinden yeni ürünler yaptıklarını söyledi.

        Ülker, şöyle konuştu:

        "Burada dikiş dikmeyi öğreniyor, geri dönüşüm malzemelerini değerlendiriyoruz. Perde kumaşlarından hediyelik eşyalar ve ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler hazırlıyoruz. Artık kıyafetlerimi de dikiyorum. Beğendiğim modelleri uygun maliyetle hazırlayabiliyorum. Burada edindiğim bilgi ve tecrübeyle ileride giyim ve çeyiz ürünlerine yönelik atölye açmayı hedefliyorum."

        - "Hiçbir malzemeyi israf etmiyor, hepsini yeniden değerlendiriyoruz"

        Kursiyer Fatma Doğan ise yaklaşık 3 yıldır devam ettiği kursta hazırladığı ürünlerle ihtiyaçlarını karşıladığını ve aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

        Dikiş ve nakış kursuna ablasının tavsiyesiyle katıldığını dile getiren Doğan, aldığı eğitimle elbise, pantolon, gömlek başta olmak üzere birçok ürünü dikmeyi öğrendiğini söyledi.


        Çocuklarına, eşine ve kendisine kıyafet diktiğini belirten Doğan, esnafın gönderdiği atık perde kumaşlarından da çeyizlik ve farklı tekstil ürünleri hazırladıklarını anlattı.


        Doğan, "Hiçbir malzemeyi israf etmiyor, hepsini yeniden değerlendiriyoruz. Hazırladığım ürünler beğeniliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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