Çermik'te 50 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 50 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 50 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.
Almanya'da yaşayan iş insanı Halit Demiroğlu ile Çermik Zaza Dili ve Kültürü Dernek Başkanı Mehmet Fatih Bedirhanoğlu işbirliğinde bir düğün salonunda düzenlenen programda çocuklara sünnet kıyafetleri giydirildi.
Daha sonra çocuklar sünnet oldu.
Programa, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti Çermik İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, MHP Çermik İlçe Başkanı Remzi Akdeniz ve davetliler katıldı.
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