Çermik'te kan bağışı kampanyası

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Çermik Belediyesi önünde konuşlanan Türk Kızılaya ait mobil kan bağış aracında 8-11 Temmuz'da 351 ünite bağış yapıldı. Yetkililer, kan bağışında bulunanlara ikramda bulunarak, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.