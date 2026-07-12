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        Çermik'te kan bağışı kampanyası

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Çermik'te kan bağışı kampanyası

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.


        Çermik Belediyesi önünde konuşlanan Türk Kızılaya ait mobil kan bağış aracında 8-11 Temmuz'da 351 ünite bağış yapıldı.


        Yetkililer, kan bağışında bulunanlara ikramda bulunarak, kampanyaya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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