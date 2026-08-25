Çermik'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlık toplantısı

AK Parti Çermik İlçe Teşkilatı, teşkilat mensupları ve vatandaşları yarınki Malazgirt Zaferi programına katılmaya davet etti.

AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıda, yarın gerçekleştirilecek programa ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri ile vatandaşların katılımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

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