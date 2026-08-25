Çermik'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlık toplantısı
AK Parti Çermik İlçe Başkanlığınca Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı.
AK Parti Çermik İlçe Başkanlığınca Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıda, yarın gerçekleştirilecek programa ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri ile vatandaşların katılımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
AK Parti Çermik İlçe Teşkilatı, teşkilat mensupları ve vatandaşları yarınki Malazgirt Zaferi programına katılmaya davet etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.