Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Giriş: 26.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Kaymakam Adem Karataş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, Saray İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Sınıfları ziyaret eden Karataş ve Baran, öğrencilere karnelerini karne ve hediye verdi.
Kaymakam Karataş, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, emek veren öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.
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