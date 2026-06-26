Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı

        Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Çermik'te öğrencilere karneleri dağıtıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.


        Kaymakam Adem Karataş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, Saray İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

        Sınıfları ziyaret eden Karataş ve Baran, öğrencilere karnelerini karne ve hediye verdi.


        Kaymakam Karataş, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, emek veren öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        CHP Grup Başkanı Özel, Selahattin Demirtaş'ın selamını Diyarbakırlılara ile...
        CHP Grup Başkanı Özel, Selahattin Demirtaş'ın selamını Diyarbakırlılara ile...
        Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Krasniqi'yi transfer etti
        Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Krasniqi'yi transfer etti
        Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz
        Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz
        Başkan Gündüz: ''Kara Kuvvetlerimiz tarihin derin köklerinden gelen şanlı b...
        Başkan Gündüz: ''Kara Kuvvetlerimiz tarihin derin köklerinden gelen şanlı b...
        Diyarbakır'da aracın yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Diyarbakır'da aracın yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Diyarbakır'da korkutan yangın: Yüzlerce dönüm alan alevlere teslim oldu
        Diyarbakır'da korkutan yangın: Yüzlerce dönüm alan alevlere teslim oldu