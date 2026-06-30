Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının "Koruyan Sağlık" vizyonu doğrultusunda, müdürlüğün koordinasyonunda hizmete açılan merkezde vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz danışmanlık, eğitim ve tarama hizmetleri sunulacak.



Yaklaşık 50 bin nüfusa koruyucu sağlık hizmetlerin sunulacağı, "Hastalanmadan sağlığını koru" anlayışıyla hizmet verecek olan merkezde, vatandaşların yalnızca hastalık dönemlerinde değil sağlıklı oldukları süreçte de sağlık profesyonellerinden destek almaları hedefleniyor.



Kronik hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumun sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veren merkezde, sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kanser taramalarına kadar birçok alanda ücretsiz danışmanlık ve eğitim hizmeti sunuluyor.



Çermik Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşlara beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı ile sigara bırakma polikliniği hizmetleri verilecek.



Merkezde görev yapan uzman ekip tarafından bireylerin sağlık riskleri değerlendirilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik kişiye özel danışmanlık hizmetleri sunulacak. Vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerinden aile hekimleri aracılığıyla yönlendirilerek ya da doğrudan başvuru yaparak ücretsiz olarak yararlanabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.



Vatandaşları merkezlerde sunulan ücretsiz danışmanlık, eğitim ve tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet eden Asiltürk, şunları kaydetti:



"Sağlık Bakanlığımızın 'Koruyan Sağlık' modeli doğrultusunda temel hedefimiz, vatandaşlarımızın hastalanmasını beklemeden sağlıklarını korumak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bu anlayışın sahadaki en güçlü uygulamalarından biridir. Çermik'te hizmete açtığımız merkezimizde vatandaşlarımız diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, diş hekimi, çocuk gelişim uzmanı ve diğer sağlık profesyonellerimizden tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Kanser taramalarından sigara bırakma hizmetlerine, gebe eğitimlerinden sağlıklı beslenme danışmanlığına kadar birçok alanda vatandaşlarımızın yanında olacağız. Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye, sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmaya ve birinci basamak sağlık hizmetlerini daha da etkin hale getirmeye devam edeceğiz."







