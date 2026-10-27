Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Çocuklar zeytin kırdı, geleneksel üretimle tanıştı

        Çocuklar zeytin kırdı, geleneksel üretimle tanıştı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği zeytin kırma etkinliğine katılan çocuklar, geleneksel üretim kültürünü yakından tanıdı. Doğal ürünlerin hazırlanma sürecine katılan çocuklar, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve doğayla bağ kurmanın önemini deneyimledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Çocuklar zeytin kırdı, geleneksel üretimle tanıştı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği zeytin kırma etkinliğine katılan çocuklar, geleneksel üretim kültürünü yakından tanıdı. Doğal ürünlerin hazırlanma sürecine katılan çocuklar, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve doğayla bağ kurmanın önemini deneyimledi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Zarokistan Bağcılar ile 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde zeytin kırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikle çocukların geleneksel üretim kültürünü tanımaları ve günlük yaşamda kullanılan doğal ürünlerin hazırlanma süreçleri hakkında deneyim kazanmaları amaçlandı.

        REKLAM

        Zeytinin hazırlanma sürecini öğrendiler

        Geleneksel yöntemlerin tanıtıldığı etkinlikte çocuklar, zeytinin sofralara ulaşmadan önce geçirdiği hazırlık sürecini öğrendi. Üretim sürecine aktif olarak katılan çocukların yaparak ve deneyimleyerek öğrenmeleri desteklendi. Çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları doğal ürünleri daha yakından tanımalarına imkan sağlayan etkinlikle, üretim süreçlerine ilgi duymalarına da katkı sunuldu.

        Üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar

        Zeytin kırma etkinliğinde çocuklar, geleneksel üretim kültürünü deneyimlerken birlikte hareket etmenin ve paylaşmanın önemini de öğrendi. Birlikte vakit geçiren çocuklar hem yeni deneyimler edindi hem de doğayla kurdukları bağı güçlendirme fırsatı buldu. Etkinlikle çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma gibi değerlerin pekiştirilmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Başkan Aküzüm "Sağlık emekçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Aküzüm "Sağlık emekçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz"
        DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına iddialı başlad...
        DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına iddialı başlad...
        Diyarbakır'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
        Çermik'te pestil mesaisi başladı
        Çermik'te pestil mesaisi başladı
        Diyarbakır'da "Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" başladı
        Diyarbakır'da "Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" başladı
        İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı