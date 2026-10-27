Çocuklar zeytin kırdı, geleneksel üretimle tanıştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği zeytin kırma etkinliğine katılan çocuklar, geleneksel üretim kültürünü yakından tanıdı. Doğal ürünlerin hazırlanma sürecine katılan çocuklar, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve doğayla bağ kurmanın önemini deneyimledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Zarokistan Bağcılar ile 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde zeytin kırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikle çocukların geleneksel üretim kültürünü tanımaları ve günlük yaşamda kullanılan doğal ürünlerin hazırlanma süreçleri hakkında deneyim kazanmaları amaçlandı.

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Zeytinin hazırlanma sürecini öğrendiler

Geleneksel yöntemlerin tanıtıldığı etkinlikte çocuklar, zeytinin sofralara ulaşmadan önce geçirdiği hazırlık sürecini öğrendi. Üretim sürecine aktif olarak katılan çocukların yaparak ve deneyimleyerek öğrenmeleri desteklendi. Çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları doğal ürünleri daha yakından tanımalarına imkan sağlayan etkinlikle, üretim süreçlerine ilgi duymalarına da katkı sunuldu.

Üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar

Zeytin kırma etkinliğinde çocuklar, geleneksel üretim kültürünü deneyimlerken birlikte hareket etmenin ve paylaşmanın önemini de öğrendi. Birlikte vakit geçiren çocuklar hem yeni deneyimler edindi hem de doğayla kurdukları bağı güçlendirme fırsatı buldu. Etkinlikle çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma gibi değerlerin pekiştirilmesi hedeflendi.