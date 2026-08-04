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        Çocuklarının isteğiyle koruyucu aile olup hayatlarına yeni bir sayfa açtılar

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da 3 çocukları bulunan Sibel ve Hakim Karaarslan çifti, devlet korumasındaki 2 çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aileleri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Çocuklarının isteğiyle koruyucu aile olup hayatlarına yeni bir sayfa açtılar

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da 3 çocukları bulunan Sibel ve Hakim Karaarslan çifti, devlet korumasındaki 2 çocuğun bakımını üstlenerek koruyucu aileleri oldu.

        Kayapınar ilçesinde yaşayan 34 ve 30 yaşında 2 erkek, 24 yaşında kız çocukları bulunan Karaarslan çifti, evlatları çocuk yaştayken onların isteklerini yerine getirmek için 2012 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

        Yapılan incelemelerin ardından talepleri kabul edilen Karaarslan çifti, o yıl 9 yaşındaki Ronayi'nin koruyucu ailesi oldu.

        Ronayi'yi sevgi ve şefkatle büyüten çift, 2018 yılında devlet korumasındaki bir çocuğa daha sıcak yuva olmak için girişimde bulundu.

        Kurumun başvurularını uygun görmesi üzerine çift bu kez 7 yaşındaki Amine'nin koruyucu ailesi oldu.

        Karaarslan ailesinin evlatlarından ayırmadığı kız çocuklarından Ronayi, 2019'da yurt dışında yaşayan ailesinin yanına yerleşme kararı aldı.

        3 çocukları da evlenen Karaarslan çifti 15 yaşındaki kızları Amine ile mutlu bir yaşam sürüyor.

        - "Çok güzel bir aile olduk"

        Anne Sibel Karaarslan, AA muhabirine, yıllarca 5 çocuklarıyla bir arada mutlulukla yaşadıklarını söyledi.

        Koruyucu ailesi oldukları Ronayi ile 7 yıl beraber yaşadıklarını, Amine ile ise 8 yıldır bir arada olduklarını ifade eden Karaarslan, çocukları arasında hiçbir zaman ayırım yapmadıklarını belirtti.

        Karaarslan, "5 çocuğum var, ayrım yapmak istemiyorum, ben 3+2 diyorum. Bu söylemim insanların çok hoşuna gidiyor. Onlar da benim evladım." dedi.

        Ailece çok iyi kaynaştıklarını anlatan Karaarslan, "Çok güzel bir duyguydu. Çevre de çok destek oldu. Gerek eşimin ailesi, gerek benim ailem, arkadaşlarımız... Çocuklar sanki bizimle doğmuş, bizimle büyümüşler. Çok güzel bir aile olduk." dedi.

        - "Bir hayatı yeniden yeşertmek çok güzel bir duygu"

        Baba Hakim Karaarslan da koruyucu ailesi oldukları 2 çocuk sayesinde 5 evlatlarının olduğunu belirtti.

        Çocuklarının hepsini sevgiyle büyüttüklerini anlatan Karaarslan, "Ronayi kızımız yurt dışına gitti. 3 çocuğumuz da büyüdü ve evlenip kendi hayatlarını kurdular. Şu an ben, eşim ve Amine kızım birlikte yaşıyoruz. Bir hayatı yeniden yeşertmek, yeniden biçimlendirmek çok güzel bir duygu. Aileler imkanları varsa koruyucu aile olsunlar. Herkese tavsiye ediyorum. Onlara aile ortamı sıcaklığı sunsunlar." diye konuştu.






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