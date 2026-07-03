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        David Bates, Amed Sportif Faaliyetler taraftarının önünde forma giymek için gün sayıyor

        Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi İskoç stoper David Bates, kulüpte özel bir projenin parçası olmak istediğini belirterek, yeşil-kırmızılı taraftarların önünde forma giymek için sabırsızlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:39 Güncelleme:
        David Bates, Amed Sportif Faaliyetler taraftarının önünde forma giymek için gün sayıyor

        Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi İskoç stoper David Bates, kulüpte özel bir projenin parçası olmak istediğini belirterek, yeşil-kırmızılı taraftarların önünde forma giymek için sabırsızlandığını söyledi.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada Bates, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer sürecinde birçok etkenin rol oynadığını ifade etti.

        Kulüpte özel bir yapılanmanın inşa edildiğinin kendisine anlatıldığını aktaran Bates, sosyal medyada taraftarların takıma verdiği büyük desteği gördükten sonra transfer görüşmelerini hızlandırmak istediğini belirtti.

        Takımla sezon öncesi hazırlık kampına katılmanın önemine değinen Bates, şunları kaydetti:

        "Buraya gelmemde birçok sebep vardı. Burada gerçekten özel bir şey inşa etme adımlarından bahsettiler. Sosyal medyada kulübün sahip olduğu çılgın desteği gördüm. Görüşmeleri hızlandırıp hızlı bir şekilde imza atmak istedim. Böylece takımla sezon öncesi hazırlık dönemi geçirebilecektim."

        Yeşil-kırmızılı taraftarların atmosferini deneyimlemeyi dört gözle beklediğini vurgulayan Bates, "Stattayken taraftarlarımız sayesinde rakiplerimizi zorlayacağız. Bazı oyuncularla da konuştum. Taraftarlar hakkında harika şeyler söylediler. Takımımıza maç günlerinde verdikleri destekten bahsettiler. Bu harika bir şey olacak. Bunu deneyimlemeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Fiziksel mücadeleyi sevdiğini belirten İskoç futbolcu, "Futbolda fizikselliği çok seviyorum. İskoçya'dan geliyorum. Yaklaşık dört yıl Belçika'da oynadım. Bunun fiziksel bir lig olduğunu düşünüyorum ve vücudumu kullanmam gerekiyor. Ligin fiziksel yönünü dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Bates, "Bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Sizlerle statta tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ne kadar ateşli taraftarlar olduğunuzdan bahsettiler. İlk maç günümde sizlerle buluşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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