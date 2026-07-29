DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde geleceğin mühendis ve doktor adayları yetişiyor

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde öğrenciler, yaz döneminde robotik kodlama, yapay zeka, siber güvenlik ve tasarım alanlarında eğitim alıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında, Diyarbakır'da Bağlar ve Sur ilçelerindeki gençlik merkezlerinde öğrenciler teknolojiyle buluşma imkanı buluyor.



Belirli aşamalardan oluşan yazılı sınav, uygulamalı sınav ve mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayan ortaokul ve lise öğrencileri, iki yıl süren eğitim programında tasarım ve üretim, elektronik programlama, robotik kodlama, ileri robotik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulama geliştirme ve diğer teknoloji alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.



Üç boyutlu yazıcılar, CNC makineleri ve çeşitli teknolojik ekipmanlarla proje geliştiren ve eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler, oluşturdukları takımlarla TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli teknoloji yarışmaları ve proje organizasyonlarına katılıyor.



- "Amacımız ülkemizin geleceğine katkı sunacak nitelikli gençler yetiştirmek"



DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitmen Nupelda Temel, AA muhabirine, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin Diyarbakır'da 2022 yılında faaliyete başladığını ve bu süreçte 640 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.



Öğrencilerin atölyelere belirli aşamalardan geçerek kabul edildiğini belirten Temel, "Sınavlar iki yılda bir yapılıyor. Yazılı sınav, uygulamalı sınav ve mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, iki yıl boyunca burada eğitim alıyor." dedi.



Temel, öğrencilerin farklı teknoloji alanlarında kapsamlı eğitimler aldığını anlatarak, tasarım ve üretim eğitiminin ardından robot kullanımı, lego tabanlı robot tasarımı gibi uygulamalı çalışmalar yapıldığını belirtti.



Öğrencilerin 12 farklı derste uzmanlaşmaya yönelik eğitim aldığını ifade eden Temel, şunları kaydetti:



"Ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı programlar uygulanıyor. Her dersin sonunda proje şenlikleri düzenleniyor. Bu şenliklerde öğrencilerimiz derste edindikleri bilgileri projeleriyle jürilere, arkadaşlarına ve ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor. Bu süreç aynı zamanda yarışmalara hazırlık niteliği taşıyor. Çocuklarımızı erken yaşta teknolojiyle buluşturarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz ileride mühendisliği tercih edebileceği gibi tıp gibi farklı alanlara da yönelebilir. Önemli olan, küçük yaşlardan itibaren teknoloji okuryazarlığı kazanmaları ve üretim kültürüyle tanışmaları. Bugüne kadar Türkiye derecesi elde eden birçok öğrencimiz oldu. Amacımız ülkemizin geleceğine katkı sunacak nitelikli gençler yetiştirmek."



- "Hem öğrenciler hem de eğitmenler titizlikle seçiliyor"



Teknolojinin her geçen gün daha da önem kazandığını dile getiren Temel, günümüzde güvenlik anlayışının değiştiğini, siber güvenliğin artık en önemli alanlardan biri haline geldiğini bildirdi.



Öğrencilere güçlü şifre oluşturmayı, siber saldırılar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve dijital güvenliğin temel prensiplerini öğrettiklerini ifade eden Temel, şunları aktardı:



"Eğitimler, alanında seçilerek görevlendirilen eğitmenler tarafından veriliyor. Eğitmenler de yazılı sınav, uygulamalı sınav ve mülakat süreçlerinden geçerek göreve başlıyor. Bu süreçte hem öğrenciler hem de eğitmenler titizlikle seçiliyor. Eğitim sonunda öğrencilerimiz kendi takımlarını kuruyor. TEKNOFEST başvurularını yapıyor, her ders sonunda proje geliştiriyor ve bunları sunuyor. Başarıyla tamamladıkları her ders için sertifika alıyorlar. Takımlaşma dönemine geçtiklerinde ise teknoloji yarışmaları ve TEKNOFEST'e katılabilecek donanıma sahip olarak mezun oluyorlar."



- "Ülkem ve geleceğim için faydalı olacak bilgiler ediniyorum"



Öğrencilerden Amine Karahan (13) da teknolojiye ilgi duyduğunu ve ailesinin desteğiyle DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'yle tanıştığını söyledi.



Sınav ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak eğitim almaya hak kazandığını belirten Karahan, şöyle konuştu:



"Burada bir şeyler öğrenmek beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda yeni arkadaşlar ediniyor, birlikte kod yazıyor ve farklı teknolojiler öğreniyoruz. Ülkem ve geleceğim için faydalı olacak bilgiler ediniyorum. Bu da beni motive ediyor. Henüz hangi mesleği seçeceğime karar vermedim ancak burada öğrendiğim bilgilerin ileride bana büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öğrendiklerimi ülkeme faydalı olacak şekilde kullanmak ve yararlı bir birey olmak istiyorum."



12 yaşındaki Ayşe Su Yiğitkan ise sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle atölyeyle tanıştığını söyledi.



Atölyede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yiğitkan, "Burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Çok sevdiğim arkadaşlar edindim ve birbirinden güzel şeyler öğreniyoruz. Aldığım eğitimlerin gelecekte bana önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. İleride mühendis ya da doktor olmak istiyorum." dedi.

