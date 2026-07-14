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        Dicle Üniversitesi Hastanesine 64 hasta başı monitörü alındı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinin acil servisinde kullanılmak üzere 64 hasta başı monitörü alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi Hastanesine 64 hasta başı monitörü alındı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinin acil servisinde kullanılmak üzere 64 hasta başı monitörü alındı.


        Üniversiteden yapılan açıklamada, hastanenin acil servisi ile bağlı birimlerinde kullanılmak üzere alımı yapılan cihazlarla hastaların kalp ritmi, tansiyon, nabız ve yaşamsal bulgularının anlık olarak takip edildiği ve cihazların acil müdahale süreçlerinde kritik rol üstlendiği belirtildi.


        Açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "İlk aşamada 41 monitörün kurulumu tamamlanarak kullanılmaya başlandı. Kalan 23 monitör de kısa süre içerisinde monte edilerek hizmete alınacak. Kurulumu tamamlanan cihazlardan 21'i acil servisin ilk başvuru alanlarında, 20'si ise acil 3. basamak yoğun bakım ünitesinde kullanılmaya başlandı. Kalan 23 monitör ise monitörlü gözlem alanına yerleştirilecek. Yeni cihazlarla birlikte hem sağlık çalışanlarının iş yükünün hafiflemesini hem de hastalara daha hızlı ve güvenli müdahale edilmesini hedefliyoruz. Yeni monitörlerin devreye alınmasıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nin teknolojik donanımı daha da güçlendi."

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