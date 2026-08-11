DİSKİ, Kuyular Mahallesi'nin atık su sorununu çözdü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Hani ilçesinin Kuyular Mahallesi'nde atık suların dereye karışmasıyla oluşan çevresel sorunu, yeni kolektör hattı döşeyerek ortadan kaldırdı.

DİSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, atık suların kontrolsüz şekilde dereye bırakılmasından kaynaklanan çevre sorununun çözümü için mahalleye 260 metre uzunluğunda yeni bir kolektör hattı inşa edildi.

Yeni altyapı bağlantısının devreye alınmasıyla bölgedeki kontrolsüz atık su akışı sisteme dahil edildi.

Atık suların güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasıyla mahalledeki koku problemi ve çevreye yönelik biyolojik riskler minimuma indirildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Hani Şube Müdürü Bekir Narin, kırsal yerleşimlerde atık su yönetiminin çevrenin ve yaşam alanlarının korunması açısından altyapı hizmetlerinin temel bileşenlerinden biri olduğunu belirtti.

Atık suyun kontrol altına alınmasının çevre sorunlarının önlenmesine ve altyapının sağlıklı işletilmesine katkı sunduğunu işaret eden Narin, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, atık su yönetiminin uzun vadeli ve güvenli biçimde yürütülmesine olanak tanır. Kuyular Mahallesi’nde döşediğimiz kolektör hattıyla atık suyun gelişigüzel akışını sistematik bir altyapı çözümüne dönüştürdük. Bundan sonraki süreçte de yerleşimlerin altyapı ihtiyaçlarını sahadaki koşulları dikkate alarak değerlendirecek ve uygun çözümler geliştireceğiz."