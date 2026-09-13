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        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "futbol kardeşliktir" konulu video hazırladı

        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapay zeka kullanılarak "futbol kardeşliktir" konulu video hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "futbol kardeşliktir" konulu video hazırladı

        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapay zeka kullanılarak "futbol kardeşliktir" konulu video hazırlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "futbol kardeşliktir" ifadesine yer verildi.

        Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Tribünde sevgi, sahada mücadele, her yerde saygı. Sahaya yabancı madde atma, takımına zarar verme."

        Yapay zeka kullanılarak hazırlanan videoda yer alan alt yazı ve seslendirmede de şu ifadeler kullanıldı:

        "Her maç tribünlerde başlayan bir hikayedir. Binlerce ses tek bir heyecan. Farklı renkler aynı tribünde ortak bir tutkuyla buluşur. Futbol bazen hiç tanımadığın birine dostça uzanan bir eldir. Sahaya yabancı madde atma, takımına zarar verme, çünkü futbol kardeşliktir."

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