Diyarbakır, ilçelerindeki doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor

AYDIN ARİK/ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kulp, Lice ve Dicle ilçeleri doğaseverlerin rotasında yer alıyor.



Zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan turizmin gözde şehirlerinden Diyarbakır, kent merkezinin yanı sıra ilçelerindeki saklı güzellikleriyle de doğa tutkunlarının tercihi oluyor.



Kulp ilçesinde kayalardan oluşan yaklaşık 5 bin yıllık Kefrun Kalesi, Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri arasında yer alan ve Antik Çağ'da yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları ve Dicle ilçesinin kırsal Taşağıl Mahallesi sınırları içerisindeki şekli ile timsahı anımsatan Timsah Kanyonu son dönemlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla doğaseverlerin dikkatini çekiyor.



Hem yöre halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler, tarihi dokuyla iç içe olma, doğa yürüyüşü ve piknik yapma, seyri doyumsuz manzaraları fotoğraflama imkanı buluyor.



- Kefrun Kalesi



Diyarbakır merkeze 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kulp ilçesinin kırsal Konuklu Mahallesi'nde yer alan, ismini kaya oluşumlarından alan ve yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip olan Kefrun Kalesi, kente gelenlerin en çok ziyaret ettiği doğal güzelliklerden biri.



Konuklu Mahallesi'ne araçla giden ve kısa yürüyüşün ardından kaleye ulaşan ziyaretçiler, kale üzerinde doğa harikası manzarayı izliyor.



- Bırkleyn Mağaraları



Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri arasında yer alan ve Antik Çağ'da yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları da huzur ve güven ortamının oluşmasıyla sık ziyaret edilen bir mekanlar arasında yer alıyor.



M.Ö. 6 bin yılından beri kullanıldığı belirtilen, Neolitik Çağ'dan itibaren yerleşmenin başladığı tespit edilen mağaralarda, Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar'ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıları bulunuyor.



Bırkleyn Mağaraları, özellikle doğa yürüyüşü yapanların, yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşların serinlemek için tercih ettiği mesire alanlarından.



- Timsah Kanyonu



Diyarbakır merkeze 62 kilometre uzaklıkta bulunan Dicle ilçesinin kırsal Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, şekli ile timsahı anımsatan kanyon, doğal güzelliği ve ilginç kaya oluşumlarıyla dikkati çekiyor.



Bölgeyi ziyaret edenler, meşe ağaçlarının arasından geçerek yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından doğa harikası kanyonu görüyor.



- "Doğa turizmi çok popüler hale gelmeye başladı"



Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, Diyarbakır'ın son yıllarda turizmin parlayan yıldızlarından biri haline geldiğini söyledi.



Diyarbakır'ın kültür, inanç ve doğa turizmi konusunda çok zengin bir kent olduğunu belirten Yıldız, kentte Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait birçok kültür varlığının bulunduğunu ifade etti.



Özellikle doğa turizmi açısından kentin önemli bir konumda olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Kulp ilçesi doğa turizmi açısından çok önem arz ediyor. Son zamanlarda çok popüler hale gelen Kefrun Kalesi ve diğer eserleriyle kültür turizmi açısından önem arz ediyor. Eski Kulp yerleşiminin olduğu bölge olan Kefrun Kalesi, aynı zamanda jeolojik yapısıyla ve doğa turizmi açısından da turistlerin dikkatini çeken bir yerleşmedir. Kefrun Kalesi son yıllarda bölgeye huzurun gelmesiyle beraber tanınmaya başlandı. Kalenin tarihi özelliklerinin yanı sıra bulunduğu bölgedeki mağara ve doğal yapısıyla çok dikkati çeken bir yerdir. Artık turlar düzenleniyor çünkü saklı bir cennet konumundaydı."



Yıldız, doğal güzelliklere ilginin günden güne arttığına işaret ederek, "İnsanlar bu bölgeyi yavaş yavaş tanımaya başladı. Gittikçe de ziyaretler artacak ve turlar bu bölgeyi tercih etmeye devam edecek. Doğa, kültür, jeolojik ve kültür turizmi açısından bir bölgeyi görmek isteyenlerin hepsini bir arada görebilecekleri en ender yerlerden biri de Kefrun Kalesi. Kefrun Kalesi'nin bir diğer özelliği de havada duruyormuş gibi görünen taşlardır. Bu taşlar binlerce yıldır bu şekilde duruyor." dedi.



Bırkleyn Mağaraları'nın da doğa turizmi açısından önemli lokasyonlardan biri olduğunu anlatan Yıldız, mağaranın en önemli özelliklerinden birinin Asur hükümdarlarına ait 3 farklı figür ve kitabenin yer alması olduğunu, doğa ve mağara turizmi açısından buranın çok önemli bir lokasyon olduğunu belirtti.



Yıldız, Timsah Kanyonu'nun da doğaseverlerin dikkatini çeken bir yer olduğunu belirterek, "Son yıllarda yağışların artması ve doğanın yeşillenmesiyle doğa turizmi çok popüler hale gelmeye başladı. Doğa turizminin önemli lokasyonlarından biri de Timsah Kanyonu'dur. Kanyon, son yıllarda özellikle turistlerin dikkatini çeken bir bölge haline geldi." ifadelerini kullandı.



- "Doğa yürüyüşü ve piknik yapmak için mükemmel bir alan"



Batman'dan eşiyle Kefrun Kalesi'ni ziyaret etmek için gelen İzbah Bozkurt, kaleyi sosyal medyada gördüklerini ve çok merak ettiklerini söyledi.



Herkese kaleyi görmelerini tavsiye eden Bozkurt, "Özellikle yürüyüş yapmak isteyen burayı fırsata çevirebilir. Burası ailece gelinebilecek bir yer. Yürüyüş ve piknik yapmak isteyenler için uygun bir yer." dedi.



Kardeşiyle Bırkleyn Mağaraları'nı ziyaret etmek için Bingöl'den gelen Ahmet Yürekli ise doğal güzellikleri görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.



Eşiyle Bingöl'den gelen Nurullah Çelik ise Bırkleyn Mağaraları'nı ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini ifade ederek, şunları söyledi:



Kulp ilçesinde yaşayan ve Kefrun Kalesi'ni ziyaret eden Ergin Zaman da kalenin son yıllarda tanınmaya başladığını, tarihi yapısı ve doğasıyla görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.



Yakınlarıyla birlikte sürekli kaleye geldiklerini anlatan Zaman, "Çevre il ve ilçelerden arkadaşlarımız ve doğaseverler buraya geliyor. Burası kesinlikle görülmesi gereken bir bölge. Özellikle doğa yürüyüşü ve piknik yapmak için mükemmel bir alan. Herkesi buraya davet ediyoruz. Burada gezilip görülmesi gereken çok önemli noktalar var. Müthiş bir yer, ailem, çocuklarım ve dostlarımla her zaman buraya geliyorum. Fotoğraf çekiyoruz, piknik yapıyoruz." şeklinde konuştu.







