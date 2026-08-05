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        Diyarbakır OSB ve Ticaret Borsasından TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker'e ziyaret

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Diyarbakır OSB ve Ticaret Borsasından TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker'e ziyaret

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'i ziyaret etti.


        Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamada, Fidan ile Yeşil'in Eker'i ziyaretinde kentin tarım ve sanayi alanındaki mevcut durumu ile ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ele alındığı belirtildi.


        Açıklamada, görüşmede, üretimin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, tarım ve sanayi sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Diyarbakır'ın sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fidan, üretim, istihdam ve yatırımın artırılmasına yönelik ortak aklın ve kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, Diyarbakır'ın kalkınma hedeflerine ulaşmasında tarım ve sanayinin birbirini tamamlayan iki temel sektör olduğunu dile getirdi.

        Engin Yeşil de tarımsal üretimin katma değerinin artırılması, üreticinin desteklenmesi ve sanayi ile tarım arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine değindi.

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