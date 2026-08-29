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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, tarihin en şanlı sayfalarından biri olan büyük zaferin 104. yıl dönümünü milletçe büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Milletin, bağımsızlığından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Büyük Zafer, yalnızca bir askeri başarı değil aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, bağımsızlığının ve geleceğine sahip çıkma iradesinin de tescilidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan tarihi yürüyüşümüzün en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, bugün de bizlere birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde neleri başarabileceğimizi hatırlatmaktadır. Aziz milletimizin 104 yıl önce ortaya koyduğu ruh ve kararlılık, bugün de Türkiye’nin güçlü ve müreffeh yarınlarını inşa etme yolunda bizlere rehberlik etmektedir."

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        Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

        "Şehrimizde hakim olan huzur, barış ve kardeşlik iklimi, inanıyorum ki, üretimi, yatırımı, istihdamı ve bir bütün olarak refahı artırarak Diyarbakır'ı ülkemizin ve bölgemizin yıldız şehirlerinden biri haline getirecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

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