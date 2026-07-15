Diyarbakır ve Mardin'de 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

Diyarbakır ve Mardin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı.



Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in, Dicle ilçesinin kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.



Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anma programında, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.



Şehidin mezarına karanfil bırakan Zorluoğlu, kahraman şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.



Zorluoğlu, daha sonra beraberindekilerle Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun aynı mezarlıkta bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.



Buradaki programın ardından Ergani ilçesine geçen Zorluoğlu, İstanbul'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Yayvantepe Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu.



Vali Zorluoğlu, şehidin yakınlarıyla görüştü, şehidi rahmetle andıklarını ifade etti.



Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından Zorluoğlu, şehidin yakınları ve katılımcılarla şehidin kabrine karanfil bıraktı.



Vali Zorluoğlu, buradaki anma programının ardından şehidin babası Mehmet Çoban'ı ilçenin Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.



Kabir ziyaretlerine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, DSP İl Başkanı Ali Artun, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.



- Mardin



Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, beraberindekilerle darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Velid Bekdaş'ın Midyat ilçesindeki kabrini ziyaret etti.



Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anma programında, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.



Vali Akkoyun, şehidin yakınlarıyla görüşerek, şehidi rahmetle andıklarını belirtti.



Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra İstanbul'da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan ve 2 yıl önce Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ın Şenköy Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulunarak, dua etti.



Ziyaretlere, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

