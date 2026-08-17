Diyarbakır'da 3. Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3. Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 60 yataklı ünitenin ilk aşamada 10 yataklı bölümü hasta kabulüne başladığı, geri kalan yatakların da planlanan süreç doğrultusunda kademeli olarak hizmete alınacağı belirtildi.

İl genelinde kamuda daha önce 98 olan 3. Basamak Erişkin Yoğun Bakım yatak sayısının 60 yeni yatağın eklenmesiyle 158'e yükseltildiği kaydedilen açıklamada, "Yaklaşık yüzde 60 oranında gerçekleştirilen kapasite artışıyla birlikte, kritik durumdaki hastalara sunulan ileri düzey yoğun bakım hizmetleri daha güçlü bir altyapıyla desteklenmiş oldu. Modern altyapısı ve ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatılan 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi, hayati tehlikesi bulunan ve ileri düzey takip ile tedavi gerektiren hastalara hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, yoğun bakım kapasitelerine önemli katkı sağlayacak olan bu yatırımın modern altyapısı ve ileri teknoloji donanımıyla vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artıracağını belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, yalnızca ilimize değil çevre illere de ileri düzey sağlık hizmeti sunan önemli bir sağlık merkezidir. Hizmete açılan bu yeni yoğun bakım ünitesiyle birlikte hem ilimizdeki kritik hasta bakım kapasitesi güçlenmiş olacak hem de bölgemizin nitelikli sağlık hizmeti sunumuna önemli katkı sağlanacaktır. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz."