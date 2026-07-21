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        Diyarbakır'da 3 bin öğrenci destekleme ve hazırlık kurslarında eğitim görüyor

        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik il genelindeki 58 okulda açılan destekleme ve hazırlık kursuna katılan 3 bin öğrenci eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 3 bin öğrenci destekleme ve hazırlık kurslarında eğitim görüyor

        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik il genelindeki 58 okulda açılan destekleme ve hazırlık kursuna katılan 3 bin öğrenci eğitim görüyor.


        Öğrencilerin tatillerini değerlendirmeleri amacıyla açılan kurslarda, gelecek yıl yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık eğitiminin yanı sıra görsel sanatlar, müzik, spor ve bilişim alanlarında da eğitim veriliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları Koordinatörü Zekeriya Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 58 okulda farklı alanlarda açılan kurslara 3 bin öğrencinin katıldığını ve bu kurslarda 300 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

        8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik de sınavlara hazırlık eğitimi verildiğini belirten Bakır, şunları kaydetti:

        "Bilişim dersleri, futbol, basketbol ve resim alanlarında, öğrencilerimiz eğitim görmeye çalışıyorlar. Dört ana, temamız var. Görsel sanatlar, bilişim, müzik ve spor alanlarında etkinliklerimiz var."

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