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        Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 30 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 30 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleninde, 30 çocuk sünnet ettirildi.

        Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara özenle hazırlanan sünnet kıyafetleri giydirildi, fotoğraf çektirildi. Kortej eşliğinde şehir turu, Selahaddin Eyyubi Camisi'nde yapılan duanın ardından katılımcılara hem kültürel hem de manevi atmosfer sunuldu.

        Duaların ardından çocuklar ve aileleri alışveriş merkezinde özel olarak hazırlanan oyun parkına yönlendirildi. Burada çocuklar için kurulan eğlence alanlarında, aileler çocuklarının sevinçlerine ortak oldu.

        Süslenmiş araçlarla konvoy oluşturularak çocuklar Diyarbakır sokaklarında gezdirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, programın sadece bir sosyal etkinlik olmadığını aynı zamanda köklü bir vakıf geleneğinin bugüne taşınması anlamı taşıdığını vurguladı.

        Etkinliğin bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

        "Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 530 yıllık hayır şartını bugün Diyarbakır'da sürdürebilmenin kıvancını yaşıyoruz. Çocuklarımızın sevinci bizim için en kıymetli ödüldür. Yıllar önce kurulmuş bir vakfın hayır şartı tam 530 yıl sonra bizleri burada bir araya getiriyor ve aynı şölende buluşturuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak böyle bir geleneğin temsilcisi olmaya ve bize emanet edilen vakıfları yaşatmaya devam ediyoruz. Vakıflar yalnızca maddi yardımların değil aynı zamanda toplumun kültürel, manevi ve sosyal hafızasının da taşıyıcısıdır. Bu tür programlarla hem geçmişimizi yaşatıyor hem de çocuklarımıza umut dolu bir gelecek aşılıyoruz. Diyarbakır'da gerçekleştirilen bu özel günü, sadece bir sünnet töreni değil aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan hayır zincirinin bir halkası olarak kabul ediyoruz."

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