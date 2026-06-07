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        Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, 5 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, 5 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.

        Kırsal Tellikaya Mahallesi'nde, dün akşam evlerinin önünde oynayan Menesa Özel bir süre sonra gözden kayboldu.

        Kızlarını bulamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan aramada evin önündeki havuzda Özel'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürülen cenaze, otopsinin ardından aileye teslim edildi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Özel'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında çocuğun anne ve babasının ifadesine başvuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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