Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, 5 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu. Kırsal Tellikaya Mahallesi'nde, dün akşam evlerinin önünde oynayan Menesa Özel bir süre sonra gözden kayboldu. Kızlarını bulamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin önündeki havuzda Özel'in cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürülen cenaze, otopsinin ardından aileye teslim edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Özel'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çocuğun anne ve babasının ifadesine başvuruldu.

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