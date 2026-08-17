Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü trafik kazasında minibüs sürücüsü tutuklandı

Sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ağustos'ta, D.K. yönetimindeki 41 AFM 446 plakalı minibüsün, Lice-Kulp kara yolunun kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Özcan (38), Zeyd Kayra (3), Nahide (48), Vedat (35), Vasviye (42) ve Veysi Şaylıkay (42) ile Nazya Demirhan'ın (12) hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.