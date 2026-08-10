Diyarbakır'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, partisinin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.



Merkez Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sümer, partisinin 25 yıllık süreçte Türkiye'nin kalkınması, demokratikleşmesi ve güçlenmesi için çalıştığını söyledi.



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdiğini ifade eden Sümer, şöyle konuştu:



"AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık. Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik. Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız."



Sümer, milli iradeyi devlet yönetiminin gerçek merkezi haline getirdiklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiç kimsenin bu ülkenin misafiri, kiracısı veya üvey evladı olmadığını gösterdiklerini anlattı.





Türkiye'nin kendi değerleri ve kararları üzerinde söz sahibi, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu bütün dünyaya ilan ettiklerini vurgulayan Sümer, şöyle devam etti:





"Daha büyük sorumluluklar ve Türkiye Yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz."



