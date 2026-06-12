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        Diyarbakır'da akreplere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

        Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte akreplere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Diyarbakır'da akreplere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

        Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte akreplere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi ekipleri, halk sağlığını korumak ve akrep kaynaklı riskleri azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında merkez Sur ilçesindeki Hasırlı, Ali Paşa, Lalebey, Ziya Gökalp, Cami Nebi, Cami Kebir, Cevatpaşa, Dabanoğlu, Savaş, Benusen ve Fatih Paşa Mahallelerinde ilaçlama yapılıyor.

        Akrep görülme ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları hedefleniyor.




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