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        Diyarbakır'da aşure ikramı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Diyarbakır'da aşure ikramı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla Eğil Peygamberler Türbesi Camisi'nde ziyaretçilere aşure ikramında bulunulduğu belirtildi.


        Açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de 16 bin 300 kişiye aşure ikram edildiği kaydedildi.

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