Diyarbakır'da aşure ikramı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla Eğil Peygamberler Türbesi Camisi'nde ziyaretçilere aşure ikramında bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de 16 bin 300 kişiye aşure ikram edildiği kaydedildi.

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