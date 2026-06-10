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        Diyarbakır'da balkondan düşerek yaralanan çocuk hastanede öldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Diyarbakır'da balkondan düşerek yaralanan çocuk hastanede öldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


        Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda 8 Haziran'da bir sitede 5'inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düşen Ömer A. (15) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ömer A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


        Çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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