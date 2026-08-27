Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kardeşten 1'i öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.
Giriş: 27.08.2026 - 00:27 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de bir sitede M.A. ile Y.A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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