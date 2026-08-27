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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kardeşten 1'i öldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 00:27 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 2 kardeşten 1'i öldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'de bir sitede M.A. ile Y.A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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