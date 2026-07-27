Diyarbakır'da biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde buğday hasadı esnasında biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde buğday hasadı esnasında biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırsal Esenler Mahallesi'nde buğday hasadı yapan biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Biçerdöverden tarlaya ardından ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 300 dönüm ormanlık alan ve hasat edilmemiş bir miktar tarım arazisinin de bulunduğu 500 dönüm kırsal alan zarar gördü, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
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