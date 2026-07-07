Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Fabrika Mahallesi'nde bir sitedeki 13 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        İzni son anda iptal edildi
        İzni son anda iptal edildi
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı

        Benzer Haberler

        Marangoz atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi (2)
        Marangoz atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi (2)
        Diyarbakır'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
        7'nci kattaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        7'nci kattaki dairede çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Doğal yaşama enerji veren proje: Göçmen kuşlar Dicle Elektrik ile güvende
        Doğal yaşama enerji veren proje: Göçmen kuşlar Dicle Elektrik ile güvende
        Diyarbakır'da otomobil trenle çarpıştı: 2 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil trenle çarpıştı: 2 yaralı
        Devlet Turkmen: "Türkiye'yi Çin'de tanıtıyoruz"
        Devlet Turkmen: "Türkiye'yi Çin'de tanıtıyoruz"